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    Разин: Перед третьим поменяли сочетания, удачно забили второй гол

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (5:3).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Сегодня очень плохое начало было, проигрывали в движении, ничего не получалось. Очень много технического брака было. Второй период получше был, но, к сожалению, пропустили.

    Перед третьим поменяли сочетания, удачно забили второй гол. Думаю, что он во многом повлиял на ход дальнейшей игры, ну и большинство опять сработало. Едем дальше. Нас с победой», — цитирует Разина пресс-служба «Динамо».

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    • После этого матча «Металлург» занимает 6-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Торпедо» 10-го октября.

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