Разин: Перед третьим поменяли сочетания, удачно забили второй гол

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против московского(5:3).

«Сегодня очень плохое начало было, проигрывали в движении, ничего не получалось. Очень много технического брака было. Второй период получше был, но, к сожалению, пропустили.

Перед третьим поменяли сочетания, удачно забили второй гол. Думаю, что он во многом повлиял на ход дальнейшей игры, ну и большинство опять сработало. Едем дальше. Нас с победой», — цитирует Разина пресс-служба «Динамо».

После этого матча «Металлург» занимает 6-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Торпедо» 10-го октября.