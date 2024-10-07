ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1-7 октября
    Все новости спорта

    Заварухин: Понравилось движение, азарт, вытащили волевую победу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Барыса» (4:3).

    Николай Заварухин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заварухин

    «Планировали сыграть активно в начале матча, забили хороший гол, но не по правилам. Потом наши глупые ошибки соперник реализовал, говорили ребятам, что "Барыс" будет играть на контратаках. Когда проигрывали в два гола, была живая лавка, ребята верили. Понравилось движение, азарт, вытащили волевую победу. Немного не понравилось, что владели шайбой без угроз, могли больше бросать во втором периоде, поправили это в третьем периоде.

    Около тренерской у нас висят фотографии, я считал, сколько лет работал в этом клубе и подумал, как время летит. Очень приятно работать в "Автомобилисте", положительные эмоции, меня поздравили и семья, и друзья, и руководство. Не надо останавливаться, надо дальше идти к нашей цели. Это победа всей команды, и штаб, и руководство, и персонал — все причастны к победе. Сотая победа не могла никак прийти, пропала концентрация в реализации, соперники были заточены на контратаку», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    Клуб из Екатеринбурга с 18 очками после 14 игр продолжает лидировать на «Востоке». «Барыс» потерпел пятое поражение кряду и идет последним с 5 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Салават Юлаев» удачно воспользуется недавним отдыхом
  • ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Сафиуллину хватит двух сетов для победы над Тиафо?
  • Тиафо — Сафиуллин. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Александрова переиграет соперницу в стартовой игре?
  • Кенин — Александрова. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Кенин — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легечка — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Попырин — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие