Заварухин: Понравилось движение, азарт, вытащили волевую победу

Главный тренерподвел итог матча против(4:3).

«Планировали сыграть активно в начале матча, забили хороший гол, но не по правилам. Потом наши глупые ошибки соперник реализовал, говорили ребятам, что "Барыс" будет играть на контратаках. Когда проигрывали в два гола, была живая лавка, ребята верили. Понравилось движение, азарт, вытащили волевую победу. Немного не понравилось, что владели шайбой без угроз, могли больше бросать во втором периоде, поправили это в третьем периоде.

Около тренерской у нас висят фотографии, я считал, сколько лет работал в этом клубе и подумал, как время летит. Очень приятно работать в "Автомобилисте", положительные эмоции, меня поздравили и семья, и друзья, и руководство. Не надо останавливаться, надо дальше идти к нашей цели. Это победа всей команды, и штаб, и руководство, и персонал — все причастны к победе. Сотая победа не могла никак прийти, пропала концентрация в реализации, соперники были заточены на контратаку», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Клуб из Екатеринбурга с 18 очками после 14 игр продолжает лидировать на «Востоке». «Барыс» потерпел пятое поражение кряду и идет последним с 5 очками.