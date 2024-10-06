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    «Сочи» неожиданно победил минское «Динамо»

    «Сочи» — «Динамо»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл на своем льду минское «Динамо» со счетом 3:2.

    Сергей Попов
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    Сергей Попов

    В составе южан шайбы забросили Артур Тянулин, Сергей Попов и Денис Венгрыжановский. У «Динамо» отличились Павел Денисов и Брэйди Лайл.

    «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
    КХЛ
    Голы: Тянулин — 3 (Попов, Грэм), 8:52 — 1:0. Денисов — 1 (Мороз, Пышкайло), 12:49 — 1:1. Попов — 4 (бол., Криштоф, Тянулин), 17:12 — 2:1. Венгрыжановский — 4 (Криштоф, Тимашов), 35:07 — 3:1. Лайл — 2 (Мороз), 37:07 — 3:2Вратари: Заврагин — ТихомировБроски: 13 (6+4+3) — 43 (9+25+9)Штраф: 6 — 6

    Для «Сочи» это третья победу кряду, у команды десять очков, она на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.

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