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    Гомоляко об уходе из «Металлурга»: Никакой усталости у меня не было и нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко опровергнул официальную причину ухода из клуба, которую назвал директор магнитогорцев Алексей Жлоба.

    Сергей Гомоляко
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    Сергей Гомоляко

    «Хочу сказать спасибо клубу, всем сотрудникам, команде, ребятам, обслуживающему персоналу "Металлурга". Рад, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Гагарина и принесли городу и всем нашим болельщикам радость.

    Если честно, то не понял формулировки "решил взять паузу и отдохнуть" в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет», — сказал Гомоляко Чемпионату.

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