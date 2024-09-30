Гомоляко об уходе из «Металлурга»: Никакой усталости у меня не было и нет

Бывший спортивный директоропровергнул официальную причину ухода из клуба, которую назвал директор магнитогорцев

«Хочу сказать спасибо клубу, всем сотрудникам, команде, ребятам, обслуживающему персоналу "Металлурга". Рад, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Гагарина и принесли городу и всем нашим болельщикам радость.

Если честно, то не понял формулировки "решил взять паузу и отдохнуть" в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет», — сказал Гомоляко Чемпионату.

В нынешнем сезоне «Металлург» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 6-ю очками в активе.