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    В «Металлурге» сообщили о расставании со спортивным директором

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    «Металлург» объявил о расторжении контракта со спортивным директором клуба Сергеем Гомоляко.

    Сергей Гомоляко
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    Сергей Гомоляко

    «Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора — тяжёлый труд, в том числе и в эмоциональном плане.

    Почти за четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой — остановился в шаге от золота», — цитирует директора «Металлурга» Алексея Жлобу пресс-служба магнитогорского клуба.

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    • Напомним, что Гомоляко вступил в должность спортивного директора «Металлурга» в декабре 2020-го года. В прошлом сезоне магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина.

    В нынешнем сезоне «Металлург» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 6-ю очками в активе.

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