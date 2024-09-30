В «Металлурге» сообщили о расставании со спортивным директором

объявил о расторжении контракта со спортивным директором клуба

«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора — тяжёлый труд, в том числе и в эмоциональном плане.

Почти за четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой — остановился в шаге от золота», — цитирует директора «Металлурга» Алексея Жлобу пресс-служба магнитогорского клуба.

Напомним, что Гомоляко вступил в должность спортивного директора «Металлурга» в декабре 2020-го года. В прошлом сезоне магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина.

В нынешнем сезоне «Металлург» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции с 6-ю очками в активе.