Звягин об очередном поражении «Авангарда»: В конце не смогли переломить, не получилось

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«Не так просто говорить после очередного поражения. Лучшее начало от нас, но пока мы не заслужили очков и побед. В этот раз подвели плохие удаления в таких ситуациях, где они не напрашивались. Вели в счёте, могли доводить до победы первый период и от этого строить игру дальше. Но не получилось, соперник доказал. В конце не смогли переломить. Почему не развили успех? Нам недостаточно того, что мы делаем в атаке. Вроде бы ребята лезут, создают моменты, но 16 бросков — это мало. Были моменты, которые можно было дожимать.

Буше? Он пока не в топ-кондициях. Буше — лев на льду. За каждую шайбу, за каждое единоборство Рид вгрызается», — цитирует Звягина пресс-служба КХЛ.

«Авангард» располагается на 8-й позиции на Востоке с 7-ю очками, имея в своем активе уже 6 поражений подряд. В следующей встрече омичи сыграют против «Трактора» 27-го сентября.