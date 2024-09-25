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    Звягин об очередном поражении «Авангарда»: В конце не смогли переломить, не получилось

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»
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    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»

    «Не так просто говорить после очередного поражения. Лучшее начало от нас, но пока мы не заслужили очков и побед. В этот раз подвели плохие удаления в таких ситуациях, где они не напрашивались. Вели в счёте, могли доводить до победы первый период и от этого строить игру дальше. Но не получилось, соперник доказал. В конце не смогли переломить. Почему не развили успех? Нам недостаточно того, что мы делаем в атаке. Вроде бы ребята лезут, создают моменты, но 16 бросков — это мало. Были моменты, которые можно было дожимать.

    Буше? Он пока не в топ-кондициях. Буше — лев на льду. За каждую шайбу, за каждое единоборство Рид вгрызается», — цитирует Звягина пресс-служба КХЛ.

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    • «Авангард» располагается на 8-й позиции на Востоке с 7-ю очками, имея в своем активе уже 6 поражений подряд. В следующей встрече омичи сыграют против «Трактора» 27-го сентября.

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