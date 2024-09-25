«Локомотив» — «Авангард»: счет матча 3:2, обзор голов

одолел(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Степан Никулин, Максим Берёзкин и Максим Шалунов.

У «Авангарда» шайбы забросили Алексей Макеев и Семён Чистяков.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Голы: Макеев — 2 (бол., Вей, Шарипзянов), 5:29 — 0:1. Никулин — 2 (бол., Гернат), 15:23 — 1:1. Березкин — 2 (Кирьянов, Гернат), 26:01 — 2:1. Шалунов — 2 (бол., Сергеев, Иванов), 26:55 — 3:1. Чистяков — 4 (бол., Буше, Шарипзянов), 30:51 — 3:2Вратари: Исаев — Хомченко (58:46)Броски: 33 (8+15+10) — 16 (7+4+5)Штраф: 10 — 6

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. «Авангард» — на 8-й позиции с 7-ю очками в активе.