«Локомотив» — «Северсталь»: счет матча 4:1, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе «железнодорожников» шайбы забросили Даниил Тесанов, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Артур Каюмов (в пустые ворота).
У «Северстали» единственный гол записал на свой счет Тимур Муханов.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Голы: Тесанов — 1 (Никулин, Береглазов), 12:52 — 1:0. Иванов — 1 (Тесанов, Никулин), 19:12 — 2:0. Муханов — 1 (Барберио, Д. Давыдов), 42:30 — 2:1. Черепанов — 1 (Кирьянов), 54:09 — 3:1. Каюмов — 4 (п.в., Иванов, Радулов), 59:49 — 4:1Вратари: Исаев — СамойловБроски: 28 (10+13+5) — 21 (7+6+8)Штраф: 4 — 0
После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 13-ю баллами в активе. «Северсталь» располагается на 4-й строчке (10).