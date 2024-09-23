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    «Локомотив» уверенно обыграл «Северсталь»

    «Локомотив» — «Северсталь»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Северсталь
    «Локомотив» одолел «Северсталь» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе «железнодорожников» шайбы забросили Даниил Тесанов, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Артур Каюмов (в пустые ворота).

    У «Северстали» единственный гол записал на свой счет Тимур Муханов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Тесанов — 1 (Никулин, Береглазов), 12:52 — 1:0. Иванов — 1 (Тесанов, Никулин), 19:12 — 2:0. Муханов — 1 (Барберио, Д. Давыдов), 42:30 — 2:1. Черепанов — 1 (Кирьянов), 54:09 — 3:1. Каюмов — 4 (п.в., Иванов, Радулов), 59:49 — 4:1Вратари: Исаев — СамойловБроски: 28 (10+13+5) — 21 (7+6+8)Штраф: 4 — 0

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 13-ю баллами в активе. «Северсталь» располагается на 4-й строчке (10).

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