«Металлург» — «Нефтехимик»: счет матча 1:0 Б, обзор гола

в серии буллитов уступил(0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча «Нефтехимик» забросил 1 шайбу. Отличился нападающий Жан-Себастьен Ди, но судьи после видеопросмотра решили отменить гол.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Металлург». Победный бросок на счету Никиты Михайлиса.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный буллит: Никита МихайлисБроски: 41 (12+15+8+6) — 32 (11+8+12+1)Вратари: Набоков — ДолгановШтраф: 4 — 10

После этого матча «Нефтехимик» занимает 4-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. «Металлург» — на предпоследней 11-й позиции (4 балла).