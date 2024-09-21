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    «Нефтехимик» не смог обыграть «Металлург» в матче КХЛ

    «Металлург» — «Нефтехимик»: счет матча 1:0 Б, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Металлург Мг
    «Нефтехимик» в серии буллитов уступил «Металлургу» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Михайлис
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    Никита Михайлис

    В основное время матча «Нефтехимик» забросил 1 шайбу. Отличился нападающий Жан-Себастьен Ди, но судьи после видеопросмотра решили отменить гол.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Металлург». Победный бросок на счету Никиты Михайлиса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
    Победный буллит: Никита МихайлисБроски: 41 (12+15+8+6) — 32 (11+8+12+1)Вратари: Набоков — ДолгановШтраф: 4 — 10

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 4-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. «Металлург» — на предпоследней 11-й позиции (4 балла).

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