Овечкин рассказал, почему не смог завершить тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»опроверг информацию о том, что он получил травму во время одной из тренировок.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Овечкин Фото: x.com/Capitals

Ранее сообщалось, что 39-летний хоккеист завершил тренировку команды всего лишь через несколько минут после ее начала.

«Нужно быть умным, и мы говорили об этом с нашим тренерским штабом.

Я покинул тренировку, чтобы проверить, как я себя чувствую. В итоге все было хорошо. Потом я уже катался нормально», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков.

Новый сезон в НХЛ стартует 4 октября.