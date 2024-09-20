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    Овечкин рассказал, почему не смог завершить тренировку «Вашингтона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опроверг информацию о том, что он получил травму во время одной из тренировок.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ранее сообщалось, что 39-летний хоккеист завершил тренировку команды всего лишь через несколько минут после ее начала.

    «Нужно быть умным, и мы говорили об этом с нашим тренерским штабом.

    Я покинул тренировку, чтобы проверить, как я себя чувствую. В итоге все было хорошо. Потом я уже катался нормально», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

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    • В прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков.

    Новый сезон в НХЛ стартует 4 октября.

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