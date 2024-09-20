Овечкин: С каждым годом забивать все труднее и труднее, но у меня еще есть силы в запасе

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону.

«Я всегда говорю, что мне просто нужно делать свою работу. Конечно, без голов нельзя выиграть. Но сейчас для нас самое главное — найти комбинации в звеньях, потому что пришли новые игроки. По сути, это половина команды.

У меня еще есть силы в запасе. С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному.

Мы просто постараемся сделать все возможное, чтобы забивать голы, выигрывать матчи и так далее», — приводит слова 39-летнего хоккеиста пресс-служба НХЛ.

В прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков.

Новый сезон в НХЛ стартует 4 октября.