Филатов назвал главную проблему СКА на старте сезона

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛподелился мнением о слабой игре санкт-петербургскогов начале нового сезона КХЛ.

«Проблема в комплектации. Ты как берешь так, что у тебя, когда состав формируешь, Толчинский и Григоренко оказываются в четвертом звене без большинства? Ну как это вообще возможно?

Это как можно формировать? Как можно формировать так состав, что ты заведомо ставишь себя в положение, где у тебя игроки с именем, с опытом, заслугами, с большими контрактами оказываются в положении, где они не могут себя показать.

Мы не говорим про Серегу Толчинского, у которого ноль плюс ноль, потому что у меня язык не поворачивается это говорить. Как говорить, если он толком не играет? Григоренко две или три игры практически был без большинства.

Я знаю некую внутрянку по Григоренко, у которого было предложение от "Локомотива" и от Казани. Но мы же все понимаем, что и в "Локомотиве", и в Казани он бы стоял справа, замахнувшись, с самого начала предсезонки и не уходил бы оттуда вообще.

Григоренко — это один из лучших снайперов последних пяти-семи лет, который доказал и в плей офф, и везде», — сказал Филатов в эфире YouTube-канала «Это хоккей, брат!».