Кросби продлил контракт с «Питтсбургом»

объявил о продлении контракта с капитаном командына два года.

Новый контракт канадского форварда рассчитан до конца сезона-2026/27. Зарплата Кросби составит $ 8,7 млн — столько же, сколько он получает сейчас.

«Не хватит слов, чтобы должным образом описать, что Кросби значит для хоккея, города Питтсбурга и нашей команды. Сидни — величайший игрок своего поколения и один из величайших игроков в истории хоккея. Его сегодняшние действия показывают, почему он является одним из величайших победителей и лидеров в истории хоккея. Сид приносит огромную личную жертву, чтобы помочь команде побеждать как сейчас, так и в будущем, как он делал это на протяжении всей своей карьеры.

Его контракт до 2027 года гарантирует, что у нашей франшизы будет свой капитан, пока мы проходим эту фазу нашего проекта. Приверженность Сида подтверждает нашу безотлагательность в создании команды вокруг него, которая сможет вернуть нас к борьбе, а сам Кросби — пример того, что значит быть игроком Питтсбурга», — приводит слова генерального менеджера «Питтсбурга» Кайла Дубаса пресс-служба «Пингвинз».