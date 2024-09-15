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    Михаил Григоренко: Гора упала с плеч после гола в ворота «Лады»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Лада
    Нападающий петербурского СКА Михаил Григоренко поделился своими эмоциями после своей заброшенной шайбы в за новый клуб.

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    «После первого гола полегче психологически? Да, конечно. Отпустило, гора с плеч. Здорово, что удалось забить важный гол. Здорово, что добыли два очка.

    У вас была перекладина, потом Подъяпольский подтащил. Не было ощущения, что прокляты? Нет, бывает такое, что играешь неплохо, моменты есть, но шайба не идёт. Наконец-то зашла. Надеюсь, что переломил неудачную полосу и буду больше забивать», — сказал Григоренко «Чемпионату».

    Летом 30-летний Григоренко перебрался в СКА из московского ЦСКА. Сегодня, 15 сентября, в матче против «Лады» (4:3 ОТ) он забросил первую шайбу в сезоне.

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