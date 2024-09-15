Михаил Григоренко: Гора упала с плеч после гола в ворота «Лады»

Нападающий петербурского СКАподелился своими эмоциями после своей заброшенной шайбы в за новый клуб.

«После первого гола полегче психологически? Да, конечно. Отпустило, гора с плеч. Здорово, что удалось забить важный гол. Здорово, что добыли два очка.

У вас была перекладина, потом Подъяпольский подтащил. Не было ощущения, что прокляты? Нет, бывает такое, что играешь неплохо, моменты есть, но шайба не идёт. Наконец-то зашла. Надеюсь, что переломил неудачную полосу и буду больше забивать», — сказал Григоренко «Чемпионату».

Летом 30-летний Григоренко перебрался в СКА из московского ЦСКА. Сегодня, 15 сентября, в матче против «Лады» (4:3 ОТ) он забросил первую шайбу в сезоне.