Разин: В пропущенных голах Смолин не виноват

Главный тренервысказался об игре голкипера командыпосле поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против(0:2).

«В любом случае Илья Набоков не будет играть 80-90% игр, Смолин и Подскребалин тоже будут играть. Думал, что ребята всё понимают, что вратарю надо дать почувствовать, но этот ход не прошёл. Смолину никто ничего не сказал и не скажет за пропущенные голы. Плюс он нас столько раз выручал во втором периоде, могло всё быть намного хуже.

Я считаю, что он в этих пропущенных голах не виноват. Вообще, на взрослом уровне не бывает психологии нытика. Мужики понимают, что у всех бывают ошибки, а на следующую игру нужно выходить с нуля», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

После этого матча «Металлург» занимает 7-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем поединке команда вновь сыграет против «Нефтехимика» 12-го сентября.