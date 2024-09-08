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    «Нефтехимик» оказался сильнее «Металлурга» в матче КХЛ

    «Металлург» — «Нефтехимик»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Нефтехимик» всухую обыграл «Металлург» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Белозеров — нападающий «Нефтехимика»
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    Андрей Белозеров — нападающий «Нефтехимика»

    В составе нижнекамской команды голы записали на свой счет нападающие Андрей Белозеров и Вячеслав Лещенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» Нижнекамск 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
    Голы: Белозеров — 1 (Леонтьев), 13:39 — 0:1. Лещенко — 1 (Брюквин, Пастухов), 58:42 — 0:2Вратари: Смолин — ЗагидулинБроски: 29 (11+10+8) — 23 (8+10+5)Штраф: 2 — 2

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 4 очками в активе. «Металлург» — на 7-й позиции (2 балла).

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