«Металлург» — «Нефтехимик»: счет матча 0:2, обзор голов

Андрей Белозеров — нападающий «Нефтехимика» Фото: globallookpress.com
В составе нижнекамской команды голы записали на свой счет нападающие Андрей Белозеров и Вячеслав Лещенко.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» Нижнекамск 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы: Белозеров — 1 (Леонтьев), 13:39 — 0:1. Лещенко — 1 (Брюквин, Пастухов), 58:42 — 0:2Вратари: Смолин — ЗагидулинБроски: 29 (11+10+8) — 23 (8+10+5)Штраф: 2 — 2
После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 4 очками в активе. «Металлург» — на 7-й позиции (2 балла).