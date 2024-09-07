Ротенберг: Пришлось немного перезагрузить команду

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Проявили характер, много сил потратили в предыдущей игре. Пришлось немного перезагрузить команду. Нам нужно много работать. Понимали, что соперник выйдет заряженным, нам будет непросто. Наша команда вышла и несмотря ни на что вырвала победу. Чувствуем поддержку болельщиков. Удачи "Ладе" в следующих играх. Тольятти — город с великими хоккейными традициями», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 3 очками в активе. «Лада» — на 11-й позиции Востока без набранных баллов.