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    Козырев о поражении «Северстали»: Игра у нас полностью не получилась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:3).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Мы готовились сегодня к тяжёлому матчу с сильным соперником. Понимали, что стартовый матч "Динамо" проиграло, поэтому сегодня они отдадут все силы, чтобы выиграть. Игра у нас полностью не получилась. Лишь эпизодически были моменты, когда преимущество было за нами, но в основном преимущество было у соперника.

    Подбор игроков в московском "Динамо" таков, что много хоккеистов обладают высоким мастерством. Нашей задачей было не дать сопернику этим мастерством воспользоваться. Но, увы, этот шанс мы им предоставили.

    Не получилось закрепляться в зоне, потому что сильно играл соперник. Они не давали нам закрепиться, не давали контролировать шайбу, в результате мы испытывали такие проблемы. Это как раз и есть заслуга соперника.

    Что касается пропущенных голов в меньшинстве, то игра в большинстве — это вообще сильная сторона московского "Динамо". Они и в том сезоне показывали замечательную игру в этом компоненте. Мы к этому готовились, но сыграли ненадёжно и дали им шанс воспользоваться своим мастерством», — передает слова Козырева Чемпионат.

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    • После этого матча «Северсталь» занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 2 очками в активе. В следующем поединке череповчане сыграют против «Куньлуня» 8-го сентября.

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