«Динамо» Москва — «Северсталь»: счет матча 3:1, обзор голов

В составе победителей отличились Антон Слепышев, Артем Ильенко и Бреннан Менелл. В составе гостей забил Кирилл Пилипенко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Слепышев — 1 (Уил), 19:06 — 1:0. Ильенко — 1 (бол., Пыленков, Ожиганов), 22:27 — 2:0. Пилипенко — 1, 32:33 — 2:1. Менелл — 1 (бол., Гусев), 41:55 — 3:1Вратари: Моторыгин — Самойлов (59:08 — 59:20, 59:46)Штраф: 6 — 10Броски: 29 (6+13+10) — 21 (8+8+5)
После этой игры обе команды имеют в своем активе по два очка, одержав по одной победе в двух матчах.