«Динамо» Москва — «Торпедо»: счет матча 1:4, обзор голов

Владислав Фирстов — нападающий «Торпедо» Фото: globallookpress.com
У нижегородской команды дубль оформил Егор Виноградов, а по голу записали на свой счет Деннис Ян и Кирилл Воронин.
Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский.
Кубок мэра Москвы.
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Виноградов — 1 (мен., Мисников), 5:43 — 0:1. Рашевский — 1 (Пыленков, Комтуа), 19:52 — 1:1. Ян — 1 (Фирстов, Шумилов), 21:30 — 1:2. Виноградов — 2 (Фирстов, Шумилов), 29:49 — 1:3. Воронин — 1 (Варлаков, Шавин), 51:08 — 1:4Вратари: Миска — БочаровБроски: 43 (19+14+10) — 21 (5+9+7)Штраф: 6 — 14
В 1-м матче нового сезона «Торпедо» сыграет против «Северстали» 4-го сентября, а московское «Динамо» встретится в тот же день с «Куньлунем».