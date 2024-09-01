«Динамо» Москва — «Торпедо»: счет матча 1:4, обзор голов

«Кроме футбола у меня больше ничего не было». Алексей Игонин — о «Зените», советах Бышовца и реформах детского футбола

Эксклюзивное интервью с бывшим капитаном «Зенита», а теперь президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга