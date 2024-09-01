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    «Торпедо» обыграло московское «Динамо» в Кубке мэра Москвы

    «Динамо» Москва — «Торпедо»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Торпедо Динамо
    «Торпедо» одолело московское «Динамо» (4:1) в матче Кубка мэра Москвы.

    Владислав Фирстов — нападающий «Торпедо»
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    Владислав Фирстов — нападающий «Торпедо»

    У нижегородской команды дубль оформил Егор Виноградов, а по голу записали на свой счет Деннис Ян и Кирилл Воронин.

    Единственную шайбу в составе «Динамо» забросил Дмитрий Рашевский.

    Кубок мэра Москвы.
    «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Виноградов — 1 (мен., Мисников), 5:43 — 0:1. Рашевский — 1 (Пыленков, Комтуа), 19:52 — 1:1. Ян — 1 (Фирстов, Шумилов), 21:30 — 1:2. Виноградов — 2 (Фирстов, Шумилов), 29:49 — 1:3. Воронин — 1 (Варлаков, Шавин), 51:08 — 1:4Вратари: Миска — БочаровБроски: 43 (19+14+10) — 21 (5+9+7)Штраф: 6 — 14

    В 1-м матче нового сезона «Торпедо» сыграет против «Северстали» 4-го сентября, а московское «Динамо» встретится в тот же день с «Куньлунем».

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