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    «Витязь» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче

    «Витязь» — «Торпедо»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Витязь Торпедо
    «Витязь» одолел «Торпедо» (3:2 ОТ) в рамках товарищеского противостояния.

    Александр Дарьин — игрок «Витязя»
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    Александр Дарьин — игрок «Витязя»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Витязя» шайбы забросили Андрей Чивилев и Александр Дарьин.

    В составе «Торпедо» голы записали на свой счет Михаил Абрамов (буллит) и Максим Глинский.

    В овертайме сильнее оказался «Витязь», победную шайбу забросил Дмитрий Бучельников.

    Товарищеский матч (клубы).
    «Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Чивилев — 1 (Цицюра), 2:26 — 1:0. Абрамов — 1 (буллит), 30:11 — 1:1. Глинский — 1 (Ян, Воронин), 31:38 — 1:2. Дарьин — 1 (Малоросиянов, Васильев), 42:00 — 2:2. Бучельников — 2 (Цицюра), 64:24 — 3:2Вратари: Шикин — БочаровШтраф: 10 — 12

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Витязь» сыграет против «Адмирала» 4-го сентября. «Торпедо» встретится в тот же день с «Северсталью».

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