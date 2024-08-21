«Витязь» — «Торпедо»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Александр Дарьин — игрок «Витязя» Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. У «Витязя» шайбы забросили Андрей Чивилев и Александр Дарьин.
В составе «Торпедо» голы записали на свой счет Михаил Абрамов (буллит) и Максим Глинский.
В овертайме сильнее оказался «Витязь», победную шайбу забросил Дмитрий Бучельников.
Товарищеский матч (клубы).
«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Чивилев — 1 (Цицюра), 2:26 — 1:0. Абрамов — 1 (буллит), 30:11 — 1:1. Глинский — 1 (Ян, Воронин), 31:38 — 1:2. Дарьин — 1 (Малоросиянов, Васильев), 42:00 — 2:2. Бучельников — 2 (Цицюра), 64:24 — 3:2Вратари: Шикин — БочаровШтраф: 10 — 12
В 1-м матче нового сезона КХЛ «Витязь» сыграет против «Адмирала» 4-го сентября. «Торпедо» встретится в тот же день с «Северсталью».