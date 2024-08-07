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    Бобровский: Переход Кузнецова в СКА — это хорошая новость для российского хоккея

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз КХЛ СКА
    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова из «Каролины» в СКА.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Думаю, это хорошее усиление для СКА, клуб подписал высококлассного мастера. Для российского хоккея это тоже хорошая новость. Для Жени это тоже новый этап, новый вызов. Желаю ему удачи.

    Закрыта ли для Кузнецова страница в НХЛ? Не думаю об этом. Всё зависит от того, чего он хочет. Если не ошибаюсь, у него контракт на четыре года. Надеюсь, что у него всё получится здесь, — передает слова Бобровского Чемпионат.

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    • Напомним, что Кузнецов подписал контракт со СКА до конца сезона 2027/2028. В прошедшем сезоне форвард выступал за "Каролину", где провел 30 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

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