Бобровский: Переход Кузнецова в СКА — это хорошая новость для российского хоккея

Голкипервысказался о переходе нападающегоиз

«Думаю, это хорошее усиление для СКА, клуб подписал высококлассного мастера. Для российского хоккея это тоже хорошая новость. Для Жени это тоже новый этап, новый вызов. Желаю ему удачи.

Закрыта ли для Кузнецова страница в НХЛ? Не думаю об этом. Всё зависит от того, чего он хочет. Если не ошибаюсь, у него контракт на четыре года. Надеюсь, что у него всё получится здесь, — передает слова Бобровского Чемпионат.

Напомним, что Кузнецов подписал контракт со СКА до конца сезона 2027/2028. В прошедшем сезоне форвард выступал за "Каролину", где провел 30 матчей и набрал 13 (6+7) очков.