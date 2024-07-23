В «Коламбусе» назвали имя нового главного тренера

Пресс-служба заявила о назначениина пост главного тренера команды.

«Дин Эвасон привносит в тренерскую работу то, чем отличался как игрок — страсть, трудолюбие и упорство.

Он провёл более двух десятилетий в лиге в качестве игрока, помощника тренера и главного тренера, и я верю, что этот опыт в сочетании с его выдающейся личностью позволит Дину добиться наилучшего результата», — приводит слова генерального менеджера клуба Дона Уодделла официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс».

Эвасон работал в «Миннесоте» на посту главного тренера в период с 2020 по 2023-й год. В составе «Коламбуса» выступают российские хоккеисты — Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов.