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    В «Коламбусе» назвали имя нового главного тренера

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Коламбус Блю Джекетс
    Пресс-служба «Коламбуса» заявила о назначении Дина Эвасона на пост главного тренера команды.

    Дин Эвасон
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    Дин Эвасон

    «Дин Эвасон привносит в тренерскую работу то, чем отличался как игрок — страсть, трудолюбие и упорство.

    Он провёл более двух десятилетий в лиге в качестве игрока, помощника тренера и главного тренера, и я верю, что этот опыт в сочетании с его выдающейся личностью позволит Дину добиться наилучшего результата», — приводит слова генерального менеджера клуба Дона Уодделла официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс».

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    • Эвасон работал в «Миннесоте» на посту главного тренера в период с 2020 по 2023-й год. В составе «Коламбуса» выступают российские хоккеисты — Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов.

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