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    Демидов заявил, что готов стать игроком НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс КХЛ СКА
    Нападающий СКА Иван Демидов оценил свою игру после того, как «Монреаль» выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Готов ли я стать центральным нападающим? Тут больше будет зависеть не от меня, а от мнения тренерского штаба "Канадиенс". Если клуб захочет, чтобы я играл в центре, то я это сделаю. И буду только рад этой возможности.

    Сравнения с Евгением Малкиным? Я не знаю, честно. Мне как ролевая модель больше подходят Кирилл Капризов и Никита Кучеров. С ними я более схож по стилю игры.

    Готов ли я выступать в НХЛ со следующего сезона? Думаю, что имею все навыки, техническое мастерство, что позволяет мне быть игроком НХЛ. Мне нужно только поработать в ближайшем сезоне над взрывной скоростью и набрать еще немного мышц, — сказал Демидов "Матч ТВ".

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