Демидов заявил, что готов стать игроком НХЛ

Нападающийоценил свою игру после того, каквыбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

«Готов ли я стать центральным нападающим? Тут больше будет зависеть не от меня, а от мнения тренерского штаба "Канадиенс". Если клуб захочет, чтобы я играл в центре, то я это сделаю. И буду только рад этой возможности.

Сравнения с Евгением Малкиным? Я не знаю, честно. Мне как ролевая модель больше подходят Кирилл Капризов и Никита Кучеров. С ними я более схож по стилю игры.

Готов ли я выступать в НХЛ со следующего сезона? Думаю, что имею все навыки, техническое мастерство, что позволяет мне быть игроком НХЛ. Мне нужно только поработать в ближайшем сезоне над взрывной скоростью и набрать еще немного мышц, — сказал Демидов "Матч ТВ".

В прошедшем сезоне форвард провел 47 матчей за "СКА-1946" в МХЛ, забросил 34 шайбы и сделал 54 голевые передачи.