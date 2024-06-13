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    Источник: «Ванкувер» хочет обменять Михеева

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    Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

    Илья Михеев
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    Илья Михеев

    Стало известно, что руководство «Ванкувера» работает над обменом форварда в это межсезонье. Действующий контракт Михеева с клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026 с зарплатой в 4.75 млн. долларов в год.

    В «Ванкувере» утверждают, что россиянина могут не обменять. По ходу прошедшего сезона форвард восстанавливался после травмы крестообразных связок и следующий сезон должен провести лучше.

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    • Напомним, что в плей-офф НХЛ Михеев провел 11 матчей за «Ванкувер» и не отметился результативными действиями с показателем полезности «-4».

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