Источник: «Ванкувер» хочет обменять Михеева

Российский нападающийможет сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Ванкувера» работает над обменом форварда в это межсезонье. Действующий контракт Михеева с клубом рассчитан до конца сезона 2025/2026 с зарплатой в 4.75 млн. долларов в год.

В «Ванкувере» утверждают, что россиянина могут не обменять. По ходу прошедшего сезона форвард восстанавливался после травмы крестообразных связок и следующий сезон должен провести лучше.

Напомним, что в плей-офф НХЛ Михеев провел 11 матчей за «Ванкувер» и не отметился результативными действиями с показателем полезности «-4».