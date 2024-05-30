Мозякин ушел из тренерского штаба «Металлурга»

Прославленный в прошлом хоккеистпокинул должность тренера «Металлурга» Магнитогорск и снова будет работать директором по развитию клуба.

«Останется ли в тренерском штабе Сергей Мозякин и будут ли какие‑то еще движения по помощникам Разина? Есть договоренность с Василием Кошечкиным и есть понимание, что он будет делать.

По Сергею Валерьевичу Мозякину — мы сразу после четвертой победной игры финала, через пару дней, договорились о том, что он возвращается на свое прежнее место и будет заниматься перспективным развитием», — сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба на пресс‑конференции.

В октябре 2023 года Мозякин усилил тренерский штаб Андрея Разина в качестве специалиста по игре в большинстве. В качестве игрока он выступал за магнитогорцев с 2011 по 2021 год.