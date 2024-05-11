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    «Россия 25» вновь обыграла сборную Беларуси в рамках Большого тура

    Беларусь — «Россия 25»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» одолела сборная Беларуси (4:2) в матче Большого тура.

    «Россия 25»
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    «Россия 25»

    В составе гостей голами отличились Максим Джиошвили в меньшинстве, Виталий Абрамов, Василий Глотов в большинстве и Арсений Грицюк.

    У Беларуси шайбы забросили Александр Скоренов и Степан Фальковский в большинстве.

    Товарищеский матч. Большой тур Сборной 2024
    Белоруссия — Россия 25 — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
    Голы: Джиошвили — 2 (мен.), 12:56 — 0:1. Абрамов — 3 (Полтапов, Грудинин), 17:12 — 0:2. Скоренов — 1 (Хенкель, Белевич), 19:53 — 1:2. Фальковский — 1 (бол., Колячонок, Кузнецов), 31:08 — 2:2. Глотов — 3 (бол., Толчинский, Зыков), 34:50 — 2:3. Грицюк — 4 (Глотов, Грудинин), 36:34 — 2:4Вратари: Лубский (Большаков, 40:00, 55:50 — 56:20, 59:18) — ПлешковБроски: 28 (9+8+11) — 17 (3+7+7)Штраф: 6 — 8

    Напомним, что в прошлых 2-х встречах «Россия 25» уже обыгрывала Беларусь со счетом 4:0 и 6:2.

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