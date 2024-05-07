ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство
  • 00:02
    • «Кристал Пэлас» всухую разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 23:47
    • «Наполи» упустил победу в концовке встречи с «Удинезе»
  • 22:31
    • ЦСКА и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:27
    • Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
    Все новости спорта

    Козырев, Никитин и Разин номинированы на приз «Лучшему тренеру» КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Северсталь Локомотив
    КХЛ представила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/2024. Ими стали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

    Андрей Разин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Разин

    В свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера Козырев вместе с «Северсталью» вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции.

    В прошедшем сезоне Никитин стал третьим тренером, сыгравшим в четырёх финалах Кубка Гагарина, третьим тренером по победам в плей-офф, а «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.

    В свой восьмой сезон в КХЛ Разин впервые смог одержать победу в серии плей-офф, первую победу в седьмом матче, а затем привёл «Металлург» к третьему Кубку Гагарина.

    Все прогнозы на КХЛ

    Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» снова постарается удивить
  • ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • ПСЖ повторно уступит немцам
  • ПСЖ — «Боруссия». Прогноз и ставки
  • 6.01
    •
  • В Мадриде ожидается результативный футбол
  • «Реал» Мадрид — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие