«Россия 25» — Беларусь: счет матча 4:0, обзор голов

«Россия 25» Фото: globallookpress.com
В составе российский команды дублем отметился нападающий Арсений Грицюк, а по голу записали на свой счет Захар Бардаков и Максим Соркин.
Товарищеский матч. Большой тур Сборной 2024
Россия 25 — Белоруссия — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Бардаков — 1 (Абрамов, Полтапов), 3:59 — 1:0. Грицюк — 2 (Глотов), 8:56 — 2:0. Грицюк — 3 (бол., Глотов, Зыков), 21:30 — 3:0. Соркин — 1 (Выдренков, Чивилев), 35:11 — 4:0Вратари: Плешков — СныткоБроски: 33 (12+9+12) — 35 (14+13+8)Штраф: 8 — 10
Следующий матч между «Россией 25» и сборной Беларуси состоится 9-го мая в Туле. Еще одну встречу российская команда проведет 11-го мая в Минске.