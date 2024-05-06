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    «Россия 25» всухую обыграла Беларусь в рамках Большого тура

    «Россия 25» — Беларусь: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» разгромила сборную Беларуси (4:0) в рамках Большого тура.

    «Россия 25»
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    «Россия 25»

    В составе российский команды дублем отметился нападающий Арсений Грицюк, а по голу записали на свой счет Захар Бардаков и Максим Соркин.

    Товарищеский матч. Большой тур Сборной 2024
    Россия 25 — Белоруссия — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Бардаков — 1 (Абрамов, Полтапов), 3:59 — 1:0. Грицюк — 2 (Глотов), 8:56 — 2:0. Грицюк — 3 (бол., Глотов, Зыков), 21:30 — 3:0. Соркин — 1 (Выдренков, Чивилев), 35:11 — 4:0Вратари: Плешков — СныткоБроски: 33 (12+9+12) — 35 (14+13+8)Штраф: 8 — 10

    Следующий матч между «Россией 25» и сборной Беларуси состоится 9-го мая в Туле. Еще одну встречу российская команда проведет 11-го мая в Минске.

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