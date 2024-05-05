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    Швейцария обыграла Чехию в матче Евротура

    Чехия — Швейцария: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Евротур Сборная Швейцарии Сборная Чехии
    В матче Чешских игр Евротура сборная Швейцарии переиграла команду Чехии со счетом 2:1.

    сборная Швейцарии
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    сборная Швейцарии

    На голы Дарио Симьона и Кэлвина Тюркауфа чехи ответили точным броском Якуба Крейчика.

    Еврохоккейтур. Чешские игры
    Чехия — Швейцария — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Симион — 1 (Эрцог, Фора), 8:23 — 0:1. Тюркауф — 5 (Эгли, Курашев), 19:44 — 0:2. Крейчик — 1 (Зогорна, Флек), 56:43 — 1:2Вратари: Достал — ДженониШтраф: 6 — 21Броски: 21 (4+9+8) — 16 (10+3+3)

    Сборная Чехии проиграла третий матч подряд на домашнем турнире и заняла последнее место. Швейцария финишировала третьей.

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