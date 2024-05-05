Чехия — Швейцария: счет матча 1:2, обзор голов

сборная Швейцарии Фото: globallookpress.com
На голы Дарио Симьона и Кэлвина Тюркауфа чехи ответили точным броском Якуба Крейчика.
Еврохоккейтур. Чешские игры
Чехия — Швейцария — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Симион — 1 (Эрцог, Фора), 8:23 — 0:1. Тюркауф — 5 (Эгли, Курашев), 19:44 — 0:2. Крейчик — 1 (Зогорна, Флек), 56:43 — 1:2Вратари: Достал — ДженониШтраф: 6 — 21Броски: 21 (4+9+8) — 16 (10+3+3)
Сборная Чехии проиграла третий матч подряд на домашнем турнире и заняла последнее место. Швейцария финишировала третьей.