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    Разин: Сейчас просто опустошение

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    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин дал послематчевый комментарий после победы своего клуба в финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сейчас просто опустошение. Тяжёлый сезон, были и падения, с которых приходилось выходить. И плей-офф, можно сказать, на одном дыхании провели, и, я считаю, заслуженно выиграли. Были моменты сегодня, из-за которых нервы сдавали. Они присутствуют всегда. А то, что пропустили — нет [не сдавали нервы]. Было видно, что ребята заряжены. На немножечко мы были сегодня сильнее», — сказал Разин в трансляции.

    Сегодня, 24 апреля, «Металлург» победил на выезде «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финала и завоевал Кубок Гагарина. Для команды это третий по счету трофей.

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