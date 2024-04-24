Разин: Сейчас просто опустошение

Главный тренер «Металлурга»дал послематчевый комментарий после победы своего клуба в финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Андрей Разин Фото: www.metallurg.ru

«Сейчас просто опустошение. Тяжёлый сезон, были и падения, с которых приходилось выходить. И плей-офф, можно сказать, на одном дыхании провели, и, я считаю, заслуженно выиграли. Были моменты сегодня, из-за которых нервы сдавали. Они присутствуют всегда. А то, что пропустили — нет [не сдавали нервы]. Было видно, что ребята заряжены. На немножечко мы были сегодня сильнее», — сказал Разин в трансляции.

Сегодня, 24 апреля, «Металлург» победил на выезде «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финала и завоевал Кубок Гагарина. Для команды это третий по счету трофей.