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    Заварухин: Здорово, что верили, проявили мужицкий хоккейный характер, вытащили тяжелую игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против «Металлурга» (5:3).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Начало с нашей стороны — "чёрт подери", соперник был быстрее, забил хорошие голы, где мы недоработали. Здорово, что верили, проявили мужицкий хоккейный характер, вытащили тяжёлую игру против сильного соперника. Главное — восстановиться, чтобы вернулись эмоции, ехать в Магнитогорск против быстрой команды, которая создаёт больше моментов. Где-то нам больше приходится обороняться, но были в этой игре хорошие моменты для голов, во втором периоде выходы в ноль. Атмосфера нас гнала вперёд, особенно когда проигрывали, наверное, болельщикам понравился хоккей. Мы рады, что парни бились за эту игру.

    Весь плей-офф проигрывали, когда первыми пропускали. Что удалось изменить? Да ничего не меняли особо, именно рисунок игры. Хотели больше действовать с шайбой, это не получалось, соперник нас накрывал, был быстрее. Здорово, что переломили ход игры, это дало уверенность ребятам, выиграли матч.

    Насколько такие матчи формируют чемпионскую психологию? Парни не бросили играть, наши болельщики помогли в этом, атмосфера была фантастической. Это даёт уверенность в дальнейших играх, надо порадоваться, надо, чтобы в играх были эмоции и желание», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля.

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