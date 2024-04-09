ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
  • 23:43
    • «Интер» вырвал победу у «Удинезе»
  • 20:52
    • Паскаль Янсен может сменить Абаскаля на посту главного тренера «Спартака»
  • 21:45
    • Акинфеева признали лучшим футболистом ЦСКА в марте
    Все новости спорта

    Ванкувер — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2024 в 05:00 начнется матч в НХЛ Ванкувер — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Ванкувер и Вегас начнут матч в 05:00 в НХЛ, 09.04.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Вегас» — «Ванкувер» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер» — «Вегас». Коэффициент ставки — 2.64.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ванкувер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна битва за Урал не станет результативной?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кецманович — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лидс — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Америка — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие