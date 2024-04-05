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    Вайсфельд про слова Заварухина в адрес Шалунова: Меня удивила его реакция

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    Известный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина после поражения его команды во 2-м матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    Напомним, что наставник челябинцев выступил с критикой в адрес нападающего «железнодорожников» Максима Шалунова, который нанес травму голкиперу «Трактора» Заку Фукале. Заварухин посетовал на то, что игрок соперника не извинился перед травмированным вратарем после эпизода.

    «В плей-офф подобные вещи и обвинения часто встречаются. Алексей Заварухин сказал, что Максим Шалунов даже не постучал по льду или борту, а потом не извинился перед Заком Фукале.

    Здесь есть и другой момент: если бы Максим постучал, а кто-то бы принял это как посыл к тому, что, дескать, вставай, чего ты симулируешь и валяешься? Как бы люди всё это восприняли? Большой вопрос. Мнения могут быть разные. Я удивился сказанным Заварухиным словам. Я не в том плане, что главный тренер "Трактора" не прав, просто меня удивила его реакция», — сказал Вайсфельд Чемпионату.

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