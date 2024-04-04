«Динамо» продлило контракт с О′Деллом

Московское сообщило о продлении контракта с нападающим

Новое соглашение с канадским хоккеистом рассчитано на два года.

В текущем сезоне О′Делл провел в регулярном чемпионате КХЛ 64 матча и набрал 51 (23+28) очко при показателе полезности «+20». В десяти играх Кубка Гагарина он забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи.

Ранее «Динамо» продлило контракт с еще одним канадцем — Джорданом Уилом.

«Динамо» в этом сезоне стало лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, но в плей-офф смогло дойти лишь до второго раунда. Команда Кудашова не выиграла ни одного матча в серии с челябинским «Трактором» (0-4).