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    «Динамо» продлило контракт с О′Деллом

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    Московское «Динамо» сообщило о продлении контракта с нападающим Эриком О′Деллом.

    Эрик О′Делл
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    Эрик О′Делл

    Новое соглашение с канадским хоккеистом рассчитано на два года.

    В текущем сезоне О′Делл провел в регулярном чемпионате КХЛ 64 матча и набрал 51 (23+28) очко при показателе полезности «+20». В десяти играх Кубка Гагарина он забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи.

    Ранее «Динамо» продлило контракт с еще одним канадцем — Джорданом Уилом.

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    • «Динамо» в этом сезоне стало лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, но в плей-офф смогло дойти лишь до второго раунда. Команда Кудашова не выиграла ни одного матча в серии с челябинским «Трактором» (0-4).

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