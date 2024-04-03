«Динамо» продлило контракт с канадским нападающим

Джордан Уил Фото: globallookpress.com
Новое соглашение с канадским хоккеистом рассчитано до конца апреля 2026 года.
В текущем сезоне Уил провел за «Динамо» провел 76 матчей и набрал 86 (34+52) очков.
Ранее сообщалось, что «Динамо» также планирует продлить контракт с Эриком О'Деллом и Никитой Гусевым.
Напомним, «Динамо» подписало новый контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым.
«Динамо» в этом сезоне стало лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, но в плей-офф смогло дойти лишь до второго раунда. Команда Кудашова не выиграла ни одного матча в серии с челябинским «Трактором» (0-4).