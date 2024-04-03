ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора
  • 11:43
    • Карпин: Еще неизвестно, останусь ли я в сборной России
    Все новости спорта

    «Динамо» продлило контракт с канадским нападающим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо КХЛ
    Московское «Динамо» сообщило о продлении контракта с нападающим Джорданом Уилом.

    Джордан Уил
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Уил

    Новое соглашение с канадским хоккеистом рассчитано до конца апреля 2026 года.

    В текущем сезоне Уил провел за «Динамо» провел 76 матчей и набрал 86 (34+52) очков.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» также планирует продлить контракт с Эриком О'Деллом и Никитой Гусевым.

    Напомним, «Динамо» подписало новый контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым.

    «Динамо» в этом сезоне стало лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, но в плей-офф смогло дойти лишь до второго раунда. Команда Кудашова не выиграла ни одного матча в серии с челябинским «Трактором» (0-4).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды покажут осторожный футбол
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Уральское дерби «Автомобилист» начнет так же ярко, как и предыдущие серии?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шелтон — Бергс
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие