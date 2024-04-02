«Динамо» сообщило о продлении контракта с Кудашовым

Московскоеподписало новый контракт с главным тренером команды. Об этом сообщил президент клуба Виктор Воронин.

«Кудашов остается главным тренером на следующий сезон, формирует команду. Вчера мы с ним подробно обсуждали состав, костяк, в большей степени, остается.

Новый контракт Кудашова рассчитан на два года», — сказал Воронин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Динамо» в этом сезоне стало лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, но в плей-офф смогло дойти лишь до второго раунда. Команда Кудашова не выиграла ни одного матча в серии с челябинским «Трактором» (0-4).

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.