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    «Динамо» сообщило о продлении контракта с Кудашовым

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    Московское «Динамо» подписало новый контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. Об этом сообщил президент клуба Виктор Воронин.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Кудашов остается главным тренером на следующий сезон, формирует команду. Вчера мы с ним подробно обсуждали состав, костяк, в большей степени, остается.

    Новый контракт Кудашова рассчитан на два года», — сказал Воронин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

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    • «Динамо» в этом сезоне стало лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, но в плей-офф смогло дойти лишь до второго раунда. Команда Кудашова не выиграла ни одного матча в серии с челябинским «Трактором» (0-4).

    Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.

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