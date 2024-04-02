Миронов: Мой приоритет — «Динамо», но жизнь такая штука, что неизвестно, что будет завтра

Капитан московскоговысказался о своем будущем в московской команде.

«Все переговоры будут вестись с агентом. Все эти годы я хотел оставаться в "Динамо". Я не раз отказывался от других более выгодных контрактов в других клубах. Так было и тогда, когда я возвращался в Россию из Северной Америки. Это мой родной клуб, и этот клуб — мой приоритет. Но жизнь такая штука, что неизвестно, что будет завтра», — цитирует Миронова «Чемпионат».

Напомним, ранее Миронов стал рекордсменом «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач.