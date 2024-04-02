«Локомотив» — «Трактор»: счет матча 5:2, обзор голов

В первой игре полуфинала Кубка Гагарина ярославскийбез проблем победил челябинский— 5:2.

На шестой минуте счет открыл защитник гостей Чарльз Робинсон.

«Локомотив» еще до перерыва ответил двумя шайбами, они на счету Александра Полунина (12-я) и Мартина Герната (20-я).

В конце второго периода Александр Полунин (37-я) забросил свою вторую шайбу в матче. Игрок «Трактора» Михаил Котляревский (38-я) почти сразу сократил отставание до одной шайбы.

На 39-й минуте Павел Красковский сделал счет 4:2. Точку в матче на 42-й минуте поставил Александр Елесин — 5:2.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Робинсон — 5 (Телегин), 5:59 — 0:1. Полунин — 3 (мен., Красковский, Елесин), 11:40 — 1:1. Гернат — 3 (бол., Сергеев, Березкин), 19:58 — 2:1. Полунин — 4 (Тесанов, Красковский), 36:17 — 3:1. Котляревский — 3 (мен., Шаров), 37:17 — 3:2. Красковский — 1 (бол., Сергеев, Гернат), 38:29 — 4:2. Елесин — 3 (Алексеев, Иванов), 41:15 — 5:2Вратари: Исаев — Фукале (Мыльников, 34:28)Броски: 39 (13+16+10) — 25 (9+10+6)Штраф: 8 — 10

Следующая игра пройдет в Ярославле 4 апреля.