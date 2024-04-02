В «Динамо» заявили, что продлят контракт с Гусевым

Никита Гусев Фото: globallookpress.com
«Перед началом плей‑офф было принято решение о продлении контракта с Никитой Гусевым, рассчитанного до 30 апреля 2024 года», — цитирует Воронина «Чемпионат».
В сезоне-2023/2024 Гусев провел за «Динамо» 77 матчей и набрал 99 (26+73) очков.
Напомним, «Динамо» ранее сообщило о подписании нового контракта с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым.
«Динамо» в этом сезоне стало лучшей командой регулярного чемпионата КХЛ, но в плей-офф смогло дойти лишь до второго раунда. Команда Кудашова не выиграла ни одного матча в серии с челябинским «Трактором» (0-4).