Терещенко считает, что Кудашов должен остаться главным тренером «Динамо»

Экс-нападающий московскоговысказался о работе главного тренера «бело-голубых»в нынешнем сезоне КХЛ.

«Надо работать и делать правильные выводы, почему это произошло. Надо укрепиться точечно и двигаться дальше. Есть своя молодёжь, которая тоже развивается. Тот же самый Римашевский, Чернышов, Зайцев, Рябкин на подходе.

Есть молодёжь, с которой можно и нужно работать. Развивать, чтобы они были в первой команде и становились лидерами через какое-то время.

Я думаю, что Кудашов неплохо отработал в этом сезоне. Я считаю, что он должен остаться работать», — сказал Терещенко Чемпионату.

Напомним, что московское «Динамо» вылетело во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Трактором» со счетом 0:4.