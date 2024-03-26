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    Быков: У «Авангарда» нет сейчас права на ошибку, они будут от ножа играть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о матче между «Авангардом» и «Локомотивом» (4:2).

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «3:2 в серии — это скользкий счет. "Локомотиву" оставалось один матч выиграть, но последний шаг всегда трудно делать. Поэтому я думаю, что дальше все возможно. У "Авангарда" нет сейчас права на ошибку, они будут от ножа играть. Они знают, что за спиной — стена. Ты либо дальше идешь, либо отправляешься в отпуск», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс»,

    После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 2:3. Следующий поединок между этими командами состоится 28-го марта в Ярославле.

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