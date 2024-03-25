начнут матч в 03:30 в НХЛ, 25.03.2024.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Анахайм» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Анахайм»).

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