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    Рябыкин: Не удивлюсь, если СКА сможет вытащить серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Витязь
    Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о сегодняшнем матче между «Автомобилистом» и СКА (2:5).

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «СКА никак не заслужил поражения в серии с "сухим" счетом, поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что питерцы добились победы в четвертой игре серии. Сегодня СКА сыграл более внимательно и настырно, больше лез на ворота, создавал моменты, дорожил шайбой и заслуженно вернул серию в Санкт-Петербург.

    Пока все же преимущество у "Автомобилиста", ему для выхода в полуфинал нужна еще дна победа. Но все мы знаем, что последний шаг он порой бывает самым сложным.

    Отметил бы уверенную игру армейцев в меньшинстве — семь раз у соперника было численное преимущество, в то время как СКА дважды играл в большинстве.

    Послезавтра матч в Санкт-Петербурге. Игра будет тяжелая для обеих команд. В этой серии вся основная борьба еще впереди и не удивлюсь, если СКА сможет ее вытащить. Потенциал у команды есть» — цитирует Рябыкина «Чемпионату».

    После этого матча СКА проигрывает в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:3. Следующий поединок пройдет 25-го марта в Санкт-Петербурге.

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