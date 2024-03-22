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    Заварухин прокомментировал победу над «Динамо»

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    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин оценил итоги победной серии с московским «Динамо», где его подопечные выиграли все четыре матча.

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Тяжёлая серия. Соперник очень сильный. Вы все видели, что оппонент делал всё, чтобы отыграться. Хорошо, что выстояли. Сейчас отдохнём и будем готовиться к следующему сопернику.

    Все линии сработали здорово: начиная от тренерского штаба, заканчивая водителями. Всех поздравляю. На этом мы не хотим останавливаться. Ребятам это было сказано в раздевалке. Порадовались и готовимся к следующей серии», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.

    «Трактор» победил московское «Динамо» во втором круге Кубка Гагарина со счетом 4:0.

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