Источник: Воробьев — основной кандидат на пост главного тренера «Ак Барса»

Бывший наставникможет быть назначен на пост главного тренера. Об этом сообщает Чемпионат.

Ранее стало известно о том, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов принял решение не продлевать контракт с казанским клубом. Главный кандидат на этот пост — Илья Воробьев.

Специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с «Металлургом». Один раз в качестве помощника, а другой раз — в качестве главного тренера. Помимо магнитогорской команды, Воробьев также работал в сборной России и СКА.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел на стадии 1-го раунда плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» (счет в серии 1:4).