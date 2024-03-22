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    Источник: Воробьев — основной кандидат на пост главного тренера «Ак Барса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Бывший наставник «Металлурга» Илья Воробьев может быть назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Об этом сообщает Чемпионат.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    Ранее стало известно о том, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов принял решение не продлевать контракт с казанским клубом. Главный кандидат на этот пост — Илья Воробьев.

    Специалист дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с «Металлургом». Один раз в качестве помощника, а другой раз — в качестве главного тренера. Помимо магнитогорской команды, Воробьев также работал в сборной России и СКА.

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