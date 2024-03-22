Билялетдинов объявил об уходе из «Ак Барса»

заявил, что уходит с поста главного тренера

«Должен сказать, что я очень много проработал тренером и работа мне эта очень нравится. Это то, что я люблю, то, чему меня учили, чему я сам учился, получал удовольствие от своей работы. Но эта работа требует больших сил, эмоций, в общем-то, большая ответственность.

Думаю, для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. У нас была договорённость, что я только на один сезон подписываю», — передаёт слова Билялетдинова Чемпионат.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» (счет в серии 1:4).