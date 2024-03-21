Жамнов: Сегодня у нас была команда. Довольны тем, что увидели

Главный тренервысказался о победе над(5:2) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

«С ребятами разговаривали, сказали, чего не хватает в завершении и в атаке. Всё это сегодня выполнили. Для нас этих голов достаточно, победа есть победа. Довольны тем, что увидели.

Первый раунд Бурмистров пропустил, но сегодня его опыт нам помог. Первые 20 минут ему было тяжеловато войти в игру, но он молодец, справился, ребята тоже ему помогли. Сегодня у нас была команда», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Металлурга». Четвертый матч пройдет в Москве 23 марта.