Генменеджер «Каролины»: Смена обстановки пошла Кузнецову на пользу

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз»оценил уровень игрыпосле перехода из «Вашингтона».

Кузнецов в первых семи матчах за «Каролину» набрал 5 (2+3) очков.

«У него действительно очень высокий уровень навыков. Он точно не из тех, кто будет паниковать при игре с шайбой. Кузнецов — умный игрок.

Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу.

Мы потратили немного выборов на драфте и рисковали в финансовом плане, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — приводит слова Уодделла The Athletic.