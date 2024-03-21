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    Генменеджер «Каролины»: Смена обстановки пошла Кузнецову на пользу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Каролина Харрикейнз Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл оценил уровень игры Евгения Кузнецова после перехода из «Вашингтона».

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Кузнецов в первых семи матчах за «Каролину» набрал 5 (2+3) очков.

    «У него действительно очень высокий уровень навыков. Он точно не из тех, кто будет паниковать при игре с шайбой. Кузнецов — умный игрок.

    Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу.

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    • Мы потратили немного выборов на драфте и рисковали в финансовом плане, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — приводит слова Уодделла The Athletic.

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