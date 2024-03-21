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    Даллас — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.03.2024 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Даллас — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Аризона начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 21.03.2024.

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    Последний матч: «Даллас» — «Аризона» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Даллас» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Аризона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Аризона.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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